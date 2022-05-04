Названо безопасное количество пива в праздники

Пивной историк и блогер Павел Егоров рассказал, стоит ли смешивать разные сорта пива, и назвал количество напитка, безопасное для употребления в праздники. Свои рекомендации специалист дал в интервью «Ленте.ру».

По мнению Егорова, смешивать разные сорта пива за праздничным столом на природе можно, но не стоит этим увлекаться. Он считает, что светлое пиво лучше пить в начале застолья вместе, например, с шашлыком, салатами и другими основными блюдами. Темное пиво, по мнению Егорова, больше подходит для десерта.