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1 час назад

Названо безопасное количество пива в праздники

Lenta.ruиещё 3

Пивной историк и блогер Павел Егоров рассказал, стоит ли смешивать разные сорта пива, и назвал количество напитка, безопасное для употребления в праздники. Свои рекомендации специалист дал в интервью «Ленте.ру».

Названо безопасное количество пива в праздники
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению Егорова, смешивать разные сорта пива за праздничным столом на природе можно, но не стоит этим увлекаться. Он считает, что светлое пиво лучше пить в начале застолья вместе, например, с шашлыком, салатами и другими основными блюдами. Темное пиво, по мнению Егорова, больше подходит для десерта.

Специалист считает, что следует ограничиться тремя полулитровыми бутылками.

«Считается, что бутылка пива — это даже полезно. Две бутылки — нейтрально, а вот три уже могут нанести небольшой вред здоровью. Я считаю, что больше трех бутылок в праздники выпивать не стоит»,

— посоветовал Егоров.

ЗОЖ,Павел Егоров,
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