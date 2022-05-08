Как побороть тягу к сладкому и вредному. 10 советов от диетолога



Когда человек жил в пустыне, он должен был полагаться на свои вкусовые ощущения, когда пробовал всевозможные продукты. Горький вкус мог свидетельствовать о чем-то ядовитом, кислый – об испорченном.



По-настоящему положительные ассоциации вызывал только сладкий вкус. Все сладкое считалось безопасным, питательным и полезным, например, ягоды и фрукты.



Когда наши предки употребляли в пищу сладкие фрукты, они знали – это: во-первых, безопасно; во-вторых, обеспечит организм энергией для дальнейшей деятельности. В каменном веке, в отсутствие супермаркетов, это было жизненно важно – запастись калориями, пока они в наличии.



Поленова Наталья Валерьевна Врач-терапевт, диетолог