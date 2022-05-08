Как побороть тягу к сладкому и вредному. 10 советов от диетолога

Тяга к сладкому и мучному испортила фигуру не одному поколению людей. Многие из нас каждый вечер чувствуют, что хочется чего-то "сладенького" и годами продолжают гоняться за любимыми шоколадками и быстрыми углеводами. О том, как побороть тягу к сладкому и вредному "Рамблеру" рассказала врач-терапевт, диетолог Наталья Поленова.
Специалист объяснила, что пристрастие людей к сладкому имеет вполне разумное эволюционное обоснование. Все дело во вкусовых рецепторах. Вкус сладкого стимулирует рецепторы языка и горла, также как и соленое, кислое и горькое.
Сейчас у нас нет такой острой необходимости запасаться калориями. Наоборот, они повсюду. Но мы все равно тянемся к сладкому. Чтобы побороть тягу к вредностям можно использовать несколько способов.
Первый совет касается завтрака. Почти все специаалисты сходятся на том, что завтрак пропускать нельзя. Плотный сбалансированный завтрак создаст хорошую основу для дня
Следующие три совета диетолога касаются движения, питьевого режима и сна.
Еще один важный момент — перекусы. Диетолог советует их исключить.
Кроме того, врач советует налегать на клетчатку, потому как рацион с высоким ее содержанием гарантирует, что желудок будет полон в течение длительного времени.
При этом диетолог посоветовала избегать так называемых «фитнес»-батончиков. Дело в том, что они часто содержат не меньше сахара, чем «официальные» сладости. В таком случае, вместо снижения массы тела, вы получите усиление аппетита. Специалист рекомендовала, обязательно проверять этикетку на предмет содержания углеводов.
Кроме того, диетолог подсказала интересные лайфхаки доя того, чтобы отвлечь организм от его попыток достать "дозу" сладкого: