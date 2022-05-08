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2 часа назад

Как побороть тягу к сладкому и вредному. 10 советов от диетолога

Диана Товсепова
Поленова Наталья Валерьевнаэксперт

Тяга к сладкому и мучному испортила фигуру не одному поколению людей. Многие из нас каждый вечер чувствуют, что хочется чего-то "сладенького" и годами продолжают гоняться за любимыми шоколадками и быстрыми углеводами. О том, как побороть тягу к сладкому и вредному "Рамблеру" рассказала врач-терапевт, диетолог Наталья Поленова.

Как побороть тягу к сладкому и вредному. 10 советов от диетолога
Фото: Кадр из фильма "Кавказская пленница"Кадр из фильма "Кавказская пленница"

Вопрос к эволюции

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Специалист объяснила, что пристрастие людей к сладкому имеет вполне разумное эволюционное обоснование. Все дело во вкусовых рецепторах. Вкус сладкого стимулирует рецепторы языка и горла, также как и соленое, кислое и горькое.


Когда человек жил в пустыне, он должен был полагаться на свои вкусовые ощущения, когда пробовал всевозможные продукты. Горький вкус мог свидетельствовать о чем-то ядовитом, кислый – об испорченном.

По-настоящему положительные ассоциации вызывал только сладкий вкус. Все сладкое считалось безопасным, питательным и полезным, например, ягоды и фрукты.

Когда наши предки употребляли в пищу сладкие фрукты, они знали – это: во-первых, безопасно; во-вторых, обеспечит организм энергией для дальнейшей деятельности. В каменном веке, в отсутствие супермаркетов, это было жизненно важно – запастись калориями, пока они в наличии.
Поленова Наталья Валерьевна
Поленова Наталья ВалерьевнаВрач-терапевт, диетолог

Сейчас у нас нет такой острой необходимости запасаться калориями. Наоборот, они повсюду. Но мы все равно тянемся к сладкому. Чтобы побороть тягу к вредностям можно использовать несколько способов.

10 советов диетолога

Первый совет касается завтрака. Почти все специаалисты сходятся на том, что завтрак пропускать нельзя. Плотный сбалансированный завтрак создаст хорошую основу для дня

Следующие три совета диетолога касаются движения, питьевого режима и сна.



style='font-style: italic;line-height: 20px'>Совет 2: Убедитесь, что вы достаточно двигаетесь в течение дня. Это отвлекает мыслей о еде и невероятно полезно для организма.

Совет 3: Очень важен питьевой режим. Достаточное питье (около 1,5 л/сут) дает желудку ощущение сытости. Подойдет как вода (простая или минеральная), так и ароматный чай без сахара.

Совет 4: Старайтесь спать не менее 7 часов в сутки, это обеспечивает организму баланс между потреблением и тратой калорий.


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Поленова Наталья Валерьевна

Врач-терапевт, диетолог



Еще один важный момент — перекусы. Диетолог советует их исключить.

Нет ничего страшного, остаться без пищи на 4, 5 или более часов, мы же не в Каменном веке. Исключение составляют пациенты с гастроэнтерологической патологией или сахарным диабетом с риском гипогликемии, тогда кратность приема пищи следует подробно обговорить с лечащим доктором.
Поленова Наталья Валерьевна
Поленова Наталья ВалерьевнаВрач-терапевт, диетолог

Кроме того, врач советует налегать на клетчатку, потому как рацион с высоким ее содержанием гарантирует, что желудок будет полон в течение длительного времени.

То же самое касается белковой пищи. Старайтесь между белками и углеводами выбирать первые, вам скажет спасибо не только гардероб, но и суставы с мышцами.
Поленова Наталья Валерьевна
Поленова Наталья ВалерьевнаВрач-терапевт, диетолог

При этом диетолог посоветовала избегать так называемых «фитнес»-батончиков. Дело в том, что они часто содержат не меньше сахара, чем «официальные» сладости. В таком случае, вместо снижения массы тела, вы получите усиление аппетита. Специалист рекомендовала, обязательно проверять этикетку на предмет содержания углеводов.

Кроме того, диетолог подсказала интересные лайфхаки доя того, чтобы отвлечь организм от его попыток достать "дозу" сладкого:

Совет 8: Жажда сладкого часто возникает от скуки. Займитесь чем-нибудь интересным и полезным, например спортом на свежем воздухе.

Совет 9: В экстренной ситуации просто почистите зубы! Очищение ротовой полости и мятный вкус во рту отгоняют тягу к сладкому быстро и эффективно.

Совет 10: Используйте эфирные масла. Например, тягу к шоколаду можно уменьшить с помощью розового масла. Ароматы ванили, эвкалипта и мяты также могут обуздать аппетит и острую желание съесть что-то не самое полезное.
Поленова Наталья Валерьевна
Поленова Наталья ВалерьевнаВрач-терапевт, диетолог
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