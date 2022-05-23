Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+17° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
2 часа назад

Назван лучший орех для защиты от старческого слабоумия

Ferra.ru

Некоторые продукты могут помочь вашему мозгу работать лучше, в то время как другие могут навредить вашим когнитивным функциям. Фактически, выбор диеты может даже повлиять на риск развития болезни Альцгеймера. Теперь новое исследование показывает, что масло, содержащееся в грецких орехах, может помочь защититься от болезни.

Назван лучший орех для защиты от старческого слабоумия
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные изучили, как масло из грецких орехов влияет на функцию митохондрий, основного источника энергии для наших клеток, и на другие процессы. Они обнаружили, что это вещество снижает образование бета-амилоидов, которые являются виновниками бляшек в головном мозге, связанных с болезнью Альцгеймера. Кроме того, масло грецкого ореха может увеличить выработку аденозинтрифосфата (АТФ).

Исследователи пришли к выводу, что масло грецкого ореха может быть «многообещающим средством» в борьбе с болезнью, хотя это и требует дальнейших исследований.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

ЗОЖ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители