Назван лучший орех для защиты от старческого слабоумия

Некоторые продукты могут помочь вашему мозгу работать лучше, в то время как другие могут навредить вашим когнитивным функциям. Фактически, выбор диеты может даже повлиять на риск развития болезни Альцгеймера. Теперь новое исследование показывает, что масло, содержащееся в грецких орехах, может помочь защититься от болезни.

Учёные изучили, как масло из грецких орехов влияет на функцию митохондрий, основного источника энергии для наших клеток, и на другие процессы. Они обнаружили, что это вещество снижает образование бета-амилоидов, которые являются виновниками бляшек в головном мозге, связанных с болезнью Альцгеймера. Кроме того, масло грецкого ореха может увеличить выработку аденозинтрифосфата (АТФ).

Исследователи пришли к выводу, что масло грецкого ореха может быть «многообещающим средством» в борьбе с болезнью, хотя это и требует дальнейших исследований.