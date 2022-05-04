Врач перечислил способы избежать похмелья

По мнению Абакумова, чтобы избежать абстинентного синдрома, лучше отказаться от сладких настоек и алкогольных коктейлей. Кроме того, не следует пить спиртные напитки натощак, закусывать их жирной, острой, соленой пищей, совмещать алкоголь с употреблением кофе и курением. Кроме того, врач посоветовал во время застолья чередовать алкоголь с негазированной водой.