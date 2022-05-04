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27 минут назад

Врач перечислил способы избежать похмелья

Lenta.ruиещё 2

Терапевт Олег Абакумов перечислил способы борьбы с похмельем. Об этом сообщает издание «Ежедневные новости Владивостока».

Врач перечислил способы избежать похмелья
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению Абакумова, чтобы избежать абстинентного синдрома, лучше отказаться от сладких настоек и алкогольных коктейлей. Кроме того, не следует пить спиртные напитки натощак, закусывать их жирной, острой, соленой пищей, совмещать алкоголь с употреблением кофе и курением. Кроме того, врач посоветовал во время застолья чередовать алкоголь с негазированной водой.

Если наутро похмелье все же есть, Абакумов советует принять обезболивающие или противовоспалительные препараты, проветрить помещение и выспаться. Прием витаминов, БАДов и энтеросорбентов он считает неэффективным.

ЗОЖ,Олег Абакумов,
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