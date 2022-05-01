Ученые узнали оптимальное количество ночного сна для пожилых

Это сделали китайские и британские специалисты в ходе большого исследования по выявлению рисков, связанных с плохим сном.

Достаточно ли времени вы спите ночью? Если нет, это может воздействовать на ваше психическое здоровье и общее самочувствие. Новое масштабное исследование, проведённое на 500-х тысячах взрослых, выявило риски недостаточного количества сна или, наоборот, его слишком большого количества. В этом обзоре результаты работы, проделанной учёными из Кембриджского университета (Великобритания) и Фуданьского университа (Китай).

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Как долго нужно спать?

Эксперты обнаружили, что семь часов сна ночью – это оптимальное количество для людей среднего и старшего возраста. Оно позволяет поддерживать как психическое здоровье человека, так и бесперебойную работу его мозга, включая функции памяти и умения решать проблемы. Участники исследования демонстрировали больше симптомов тревожности и депрессии и, в целом, худшего самочувствия, если спали больше или меньше этого периода времени. Одной из возможных причин взаимосвязи между недостатком сна и снижением когнитивных способностей может быть нарушение фазы глубокого сна, утверждают исследователи. Недостаток сна может также ослаблять способность мозга избавляться от токсинов.

Связан ли плохой сон с болезнью Альцгеймера и деменцией?

По мнению ученых, их результаты свидетельствуют о том, что недостаточное количество сна либо его избыток могут быть фактором риска для развития с возрастом снижения когнитивных способностей. В пользу этого говорят также предыдущие исследования, в ходе которых была выявлена взаимосвязь между длительностью сна и риском развития болезни Альцгеймера и деменции, при которых снижение умственных способностей является определяющим фактором.

Профессор Барбара Сахакиан с кафедры психиатрии Кембриджского университета говорит: «Хороший ночной сон важен на всех жизненных этапах, но особенно, когда мы достигаем преклонного возраста. Поиск путей улучшения сна пожилых людей может иметь решающее значение для оказания им помощи в поддержании хорошего психического здоровья и самочувствия и недопущении снижения их умственных способностей. Особенно это касается пациентов с психическими расстройствами и деменцией».

Профессор Джианфенг Фенг из Фуданьского университета отмечает: «Поскольку мы не можем убедительно сказать, что слишком маленькое или слишком большое количество сна вызывает когнитивные проблемы, наш анализ, проведённый с участием реципиентов в течение длительного периода времени, похоже, подтверждает эту идею. Причины, почему люди старшего возраста хуже спят, сложны и зависят от комбинации генов и структуры головного мозга».

Кто принимал участие в исследовании?