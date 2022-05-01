Кому не стоит есть шашлык: рекомендации врачей

В майские праздники большинство россиян выезжают на природу, чтобы пожарить шашлыки. Врачи дали рекомендации любителям мясного блюда.

«Шашлык с осторожностью стоит употреблять людям, страдающим подагрой, хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, лицам с нарушенным липидным обменом, а также детям дошкольного возраста ввиду незрелости пищеварительной системы», – отметила врач-эндокринолог Анна Кузнецова.

По ее словам, порция шашлыка должна быть размером с ладонь при толщине куска мяса не более 1 сантиметра. В качестве гарнира лучше использовать овощи и зелень. Самый безвредный вид шашлыка – из мяса птицы без кожи. Также стоит избегать употребления обуглившихся кусков, так как в них могут содержаться канцерогены.

По мнению главного внештатного диетолога минздрава Московской области Инны Пичугиной, для шашлыка можно использовать как мясо, так и рыбу. Она подчеркнула, что важно не переедать и отдавать предпочтение домашнему маринаду блюда.

«Не стоит есть и готовить покупной шашлык, так как зачастую за его маринадом и специями прячется не самый свежий продукт», – рассказала диетолог.

Идеальный гарнир для шашлыка, по словам Пичугиной, – это овощи и зелень, передает РИА Новости. Также важно не увлекаться спиртными и газированными напитками, добавила диетолог.