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27 минут назад

Нарколог Брюн рассказал, чем нельзя закусывать алкоголь

runews24.ru

О том, чем не рекомендуется закусывать алкоголь, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн, передает РИА Новости.

Нарколог рассказал, чем нельзя закусывать алкоголь
Фото: runews24.rurunews24.ru

По словам специалиста, алкоголь не рекомендуется закусывать сладким, так как сахар и спиртное начинают соперничать в метаболизме, из-за чего продукты полураспада этанола задержатся в организме.

Брюн добавил, что плотный прием пищи, к примеру, порция картофельного пюре, а также употребление большого количества воды, поможет снизить воздействие алкоголя. Он напомнил, что алкоголь не перерабатывается в организме моментально.

Минимизировать алкогольное опьянение эксперт рекомендует при помощи аптечных препаратов. Но добавил, что людям с гастритом и болезнью ЖКТ нужно принимать их с осторожностью.

ЗОЖ,Евгений Брюн,Минздрав РФ,
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