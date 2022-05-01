Нарколог рассказал, чем нельзя закусывать алкоголь

О том, чем не рекомендуется закусывать алкоголь, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн, передает РИА Новости.

По словам специалиста, алкоголь не рекомендуется закусывать сладким, так как сахар и спиртное начинают соперничать в метаболизме, из-за чего продукты полураспада этанола задержатся в организме.

Брюн добавил, что плотный прием пищи, к примеру, порция картофельного пюре, а также употребление большого количества воды, поможет снизить воздействие алкоголя. Он напомнил, что алкоголь не перерабатывается в организме моментально.