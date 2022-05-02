Правда ли, что человек проживает пять стадий горя

Популярная теория гласит, что в горе человек проходит через отрицание, гнев, торги, депрессию и принятие. Но все ли люди проходят через эти этапы? Есть ли исключения? Как еще реагирует человек в трудное время? «Рамблер» поговорил об этом с Владимиром Слабинским, заведующим кафедрой «Позитивная динамическая психотерапия» Академии социальных технологий.
Впервые теория изложена в книге «О смерти и умирании», опубликованной в 1969 году.
Кюблер-Росс была одним из пионеров движения по открытию хосписов и психологического сопровождения умирающих, много работала со студентами-теологами. Весь свой опыт в этой сфере психолог обобщила в теории, которая сегодня стала известна как «пять стадий принятия горя».
Авторская концепция рассматривает пять стадий принятия собственной смерти. С момента публикации ее модель подвергалась большой критике в научной среде. Оппоненты отмечали некорректность расширения концепции на другие феномены переживания горя.
В России концепция Кюблер-Росс получила широкое распространение благодаря нашему соотечественнику, профессору, доктору психологических наук Федору Ефимовичу Василюку. Ученый положил в основу своей универсальной концепции переживания горя стадии, описанные в 1969 году. Его заключения получили отклик, аналогичный результатам его американской коллеги. Эта концепция также критикуется с позиции доказательного подхода: исследований, подтверждающих ее достоверность, нет.
С клинической точки зрения наиболее корректно применение терминов «острое стрессовое» и «посттравматическое стрессовое расстройства». Это более универсальные подходы, упомянутые как Международной классификацией болезней (МКБ 11), так и американской классификацией (DSM-5).
В основе этого подхода — физиология человека. Выделяют 5 форм проживания стрессового расстройства.
Чем более развернуто человек реагирует на свое состояние — жалуется, выражает эмоции, плачет, проявляет себя другими способами — тем быстрее ситуация нормализуется, а проблема разрешается. В этом человеку должны помогать окружающие, в том числе и квалифицированный психолог или врач-психотерапевт.
Для близких, родственников, друзей верным будет совет воспринимать человека как временно не здорового, не предъявлять к нему повышенных требований и претензий.
Согласно статистике, 30% людей справляются с такими стрессовыми состояниями самостоятельно, без последствий и посторонней помощи. Но если возникает ощущение, что самому пройти сложно, стоит обратиться к специалисту.
Посттравматические расстройства могут привести к ряду негативных последствий: