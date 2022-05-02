Правда ли, что человек проживает пять стадий горя

Популярная теория гласит, что в горе человек проходит через отрицание, гнев, торги, депрессию и принятие. Но все ли люди проходят через эти этапы? Есть ли исключения? Как еще реагирует человек в трудное время? «Рамблер» поговорил об этом с Владимиром Слабинским, заведующим кафедрой «Позитивная динамическая психотерапия» Академии социальных технологий.

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В чем суть теории «пяти стадий горя»

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Концепция «от отрицания до принятия» предложена американским психологом Элизабет Кюблер-Росс. Она описывает переживания людей, столкнувшихся с ситуацией горя. Владимир Слабинский Заведующий кафедрой «Позитивная динамическая психотерапия» Академии социальных технологий

Впервые теория изложена в книге «О смерти и умирании», опубликованной в 1969 году.

Кюблер-Росс была одним из пионеров движения по открытию хосписов и психологического сопровождения умирающих, много работала со студентами-теологами. Весь свой опыт в этой сфере психолог обобщила в теории, которая сегодня стала известна как «пять стадий принятия горя».

Авторская концепция рассматривает пять стадий принятия собственной смерти. С момента публикации ее модель подвергалась большой критике в научной среде. Оппоненты отмечали некорректность расширения концепции на другие феномены переживания горя.

В России концепция Кюблер-Росс получила широкое распространение благодаря нашему соотечественнику, профессору, доктору психологических наук Федору Ефимовичу Василюку. Ученый положил в основу своей универсальной концепции переживания горя стадии, описанные в 1969 году. Его заключения получили отклик, аналогичный результатам его американской коллеги. Эта концепция также критикуется с позиции доказательного подхода: исследований, подтверждающих ее достоверность, нет.

Почему ее критикуют

С клинической точки зрения наиболее корректно применение терминов «острое стрессовое» и «посттравматическое стрессовое расстройства». Это более универсальные подходы, упомянутые как Международной классификацией болезней (МКБ 11), так и американской классификацией (DSM-5).

В основе этого подхода — физиология человека. Выделяют 5 форм проживания стрессового расстройства.

Бурное эмоционально-двигательное отреагирование стрессовой ситуации, ситуации психотравмы. Это более универсальный термин, чем «горе». Реакция длится до трех минут и характеризуется паническим или агрессивным поведением. Акинетическая реакция — она противоположна описанной выше. Характеризуется тем, что человек замыкается в себе, стремится занять позу эмбриона. Воображение легко рисует картинку: человек ложится, отворачивается к стене и ни с кем не вступает в контакт. Такие проявления могут длиться месяц и более. Разные промежуточные формы — с отреагированием и без него. Посттравматическое стрессовое расстройство — отсроченная по времени реакция. Она может сохраняться в течение месяца и более, запускается в действие после окончания действия травмирующего фактора. Такими реакциями обычно страдают военные, вернувшиеся после боевых действий домой.

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Что делать, если близкий переживает горе

Чем более развернуто человек реагирует на свое состояние — жалуется, выражает эмоции, плачет, проявляет себя другими способами — тем быстрее ситуация нормализуется, а проблема разрешается. В этом человеку должны помогать окружающие, в том числе и квалифицированный психолог или врач-психотерапевт.

Для близких, родственников, друзей верным будет совет воспринимать человека как временно не здорового, не предъявлять к нему повышенных требований и претензий.

Согласно статистике, 30% людей справляются с такими стрессовыми состояниями самостоятельно, без последствий и посторонней помощи. Но если возникает ощущение, что самому пройти сложно, стоит обратиться к специалисту.

Посттравматические расстройства могут привести к ряду негативных последствий:

формирование зависимостей, прежде всего алкоголизма и наркомании;

развитие психосоматических заболеваний, возникновение проблем с сердечно-сосудистой системой, инфарктов, заболеваний поджелудочной железы;

переход реактивного расстройства в психотические состояния, например, психозы.