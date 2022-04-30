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12 минут назад

В Роспотребнадзоре рассказали, как провести майские праздники без вреда для здоровья

Парламентская газета

В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции отдых за городом или на даче — это хорошее решение. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре рассказали, как провести майские праздники без вреда для здоровья
Фото: РоспотребнадзорРоспотребнадзор

В Федеральной службе напомнили, что большое скопление людей повышает риск инфицирования, поэтому следует разграничить контакты и продолжать носить маску в общественных местах. При этом в теплую погоду маски стоит менять чаще и не использовать средства индивидуальной защиты темного цвета.

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Помимо этого, необходимо помнить, что в теплое время года многие продукты портятся быстрее, подчеркнули эксперты. Мясо и другие продукты стоит покупать в магазинах, а для их обработки использовать разные кухонные ночи и отдельные разделочные доски. Для пикника не нужно использовать молочные продукты, копчености, сырые маринованные продукты, яйца и кондитерские изделия с кремом.

Скоропортящиеся продукты лучше перевозить и хранить в специальной сумке-холодильнике. Также все продукты для пикника необходимо упаковать в пищевую пленку или закрыть в пластиковые контейнеры с плотной крышкой, чтобы сохранить их от насекомых, отметили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, в России с апреля по октябрь длится сезон клещей, они обитают везде, где есть трава. В таких местах стоит гулять в одежде, максимально закрывающей тело, и в головном уборе, использовать специальные вещества, отпугивающие таких насекомых, и осматривать друг друга во время прогулок в лесу или парке каждые 15-20 минут.

При обнаружении клеща его нужно сразу аккуратно удалить. Это можно сделать самостоятельно, обязательно сохранив целостность насекомого, или в медорганизации. После извлечения его необходимо отдать на исследование.

Для полноценного отдыха на пляже важно обратить внимание, насколько он оборудован всем необходимым и благоустроен. Там должны быть мусоросборники, общественные туалеты, спасательные и медицинские пункты, кабинки для переодевания. Во время пляжного отдыха необходимо соблюдать питьевой режим — выпивать до 1,5 литра жидкости в сутки, отказаться от употребления газировки, энергетиков и алкоголя, а также от жирной пищи. Кроме того, на пляже стоит носить головной убор.

ЗОЖ,Роспотребнадзор,
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