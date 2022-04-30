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1 час назад

Врач рассказала о пользе щавеля для снижения уровня холестерина

Вечерняя Москва

Щавель, благодаря содержащимся в нем растительным волокнам, помогает выводить из организма вредный холестерин. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, врач — гастроэнтеролог-гепатолог Городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Аришева.

Врач рассказала о пользе щавеля для снижения уровня холестерина
Фото:  depositphotos depositphotos

— Щавель обладает антисептическими свойствами. Растительные волокна в его составе помогают выводить из организма вредный холестерин. Щавель полезен для беременных женщин, потому что в нем содержится фолиевая кислота, — рассказала она.

По словам эксперта, листья молодого растения рекомендуется добавлять в рацион женщинам во время грудного вскармливания, так как в них содержатся железо, калий и магний, которые укрепляют организм и мамы, и малыша.

Аришева отметила, что щавель помогает справиться с весенним авитаминозом, так как в нем много минералов, витаминов и кислот (аскорбиновая и щавелевая).

Врач уточнила, что суточную норму щавеля сложно назвать, в то же время из-за кислого вкуса вряд ли получится съесть его слишком много.

Она предупредила, что растение противопоказано детям до трех лет, а также пациентам при мочекаменной болезни, панкреатите, гастрите и других проблемах с желудочно-кишечным трактом, передает агентство городских новостей «Москва».

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ЗОЖ,Наталья Денисова,
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