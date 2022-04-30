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1 час назад

Как экологично избавиться от оставшихся медицинских масок

Lenta.ru

После окончания масочного режима россияне могут найти применение оставшимся у себя медицинским маскам, заявили эксперты рынка Национальной технологической инициативы EcoNet, пишет RT.

Как экологично избавиться от оставшихся медицинских масок
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалисты назвали способы экологично избавиться от оставшихся медицинских масок. Новые одноразовые защитные изделия можно сдать в любое медицинское учреждение. Это может быть поликлиника, больница, отметил эксперт рынка EcoNet Денис Константинов. Если речь идет о тканевых масках, то их примут на переработку во многих сетевых магазинах одежды, посоветовал участник рабочей группы НТИ EcoNet Михаил Иванов.

По словам экспертов, ношение масок будет актуально даже после отмены масочного режима. Их можно использовать при посещении многолюдных мест для сохранения своего здоровья.

При этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что высокий риск подъема заболеваемости коронавирусом ожидается в июне.

ЗОЖ,Михаил Мурашко,Денис Константинов,Михаил Иванов,
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