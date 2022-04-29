Ученые вычислили идеальную продолжительность сна

Англо-китайская группа специалистов провела исследование взаимосвязи продолжительности сна с качеством когнитивных функций мозга и психического здоровья. По их выводам, идеально спать семь часов в день.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Особенно это важно для людей среднего возраста и старше, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Aging. По мере того, как человек становится старше, он часто наблюдает изменения в режиме сна: ему трудно засыпать, он спит мало и беспокойно. Считается, что эти нарушения сна могут способствовать снижению когнитивных функций и психическим расстройствам у стареющих людей

Видео дня

Чтобы это доказать, ученые изучили данные полумиллиона человек в возрасте от 38 до 73 лет из Британского биобанка. Участников опросили об их режиме сна, психическом здоровье и благополучии. Респонденты приняли участие в серии когнитивных тестов. Снимки мозга и генетические данные были доступны почти для 40 000 участников исследования.

Эти данные позволили узнать, что как недостаточная, так и чрезмерная продолжительность сна были связаны с нарушением когнитивных функций, таких как скорость обработки информации, зрительное внимание, память и навыки решения проблем. Семь часов сна в сутки были оптимальным количеством сна для когнитивных функций и для хорошего психического здоровья. Люди испытывали больше симптомов тревоги и депрессии, жаловались на общее самочувствие, если они сообщали, что спали дольше или меньше.

Исследователи говорят, что одной из возможных причин связи между недостаточным сном и снижением когнитивных функций может быть нарушение фаз "быстрого" и "медленного" сна. Это влияет на консолидацию памяти, и на накопление амилоида - ключевого белка, который при неправильной работе может вызывать различные формы деменции. Также мозг не успевает избавиться от токсинов. Прерывистый режим сна связан с усилением воспаления, что указывает на предрасположенность пожилых людей к возрастным заболеваниям.

Ученые подчеркнули, что не могут с уверенностью сказать, что слишком мало или слишком много сна могут вызвать когнитивные проблемы, но анализ подтвердил эту теорию.