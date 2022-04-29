Эндокринолог объяснила, как убрать вечерний голод

Врач-эндокринолог и диетолог Ольга Павлова рассказала о том, как снизить голод, который возникает по вечерам.

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Она объяснила, что главный гормон, который регулирует чувство голода, — это инсулин, и если у человека есть сахарный диабет или инсулинорезистентность, то голод может возникать чаще. То же самое касается пациентов с лептинорезистентностью, при которой пациенты не чувствуют сытости и едят до боли в желудке. Третье, что влияет на чувство голода, — это гормоны стресса. Нужно сдать анализы, привести здоровье в норму, и тогда оно будет возникать реже.

— Также важен режим питания. Если мы утром и днем недоедаем, то вечером организм возьмет свое и будут срывы. Такое бывает и при слишком строгой диете, когда у человека слишком большие ограничения. Даже на низкоуглеводном питании забывать об углеводах нельзя. Дефициты витаминов также могут быть причиной срывов и сильного голода по вечерам. Дефицит хрома, витамина D, C, железа, цинка дает повышение чувства голода, — объяснила врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Также, по словам доктора, важно придумывать себе на вечер интересный досуг, чтобы не зацикливаться на еде и получать удовольствие не только от нее.