Перечислены надежные способы укрепить иммунитет

«Сон с 11 вечера до трех ночи — это то время, когда наши иммунные клетки восстанавливаются и готовы к работе в следующий день, потому что они будут препятствовать огромному количеству бактерий. Если вы не даете им возможность отдохнуть, они будут работать плохо», — объяснил доктор Андрей Продеус.