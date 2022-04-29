Перечислены надежные способы укрепить иммунитет

Дефицит окситоцина и витамина D негативно влияет на иммунитет, отметила доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева. Она перечислила вместе с коллегами из программы «Жить здорово!» способы поддержать защитную систему организма. Выпуск доступен на сайте Первого канала.
Витамин D, по словам соведущего Елены Малышевой Дмитрия Шубина, необходим организму, так как он обладает иммуностимулирующим эффектом. Но, прежде чем прибегнуть к БАДам, рекомендуется сдать анализ крови, чтобы узнать, есть ли дефицит этого вещества. Большое количество витамина D содержится в печени трески, ее желательно добавить в рацион.
Также эксперты рекомендовали есть больше сыра. В нем содержится белок казеин, который стимулирует иммунитет слизистых.
Гормон окситоцин, вырабатывающийся вследствие получения человеком положительных эмоций, также защищает организм от простуд. Он стимулирует иммунные клетки. Росту этого гормона, отметили телеврачи, способствует даже обычное объятие с близкими.
Здоровый крепкий сон – тоже залог здоровья.
«Сон с 11 вечера до трех ночи — это то время, когда наши иммунные клетки восстанавливаются и готовы к работе в следующий день, потому что они будут препятствовать огромному количеству бактерий. Если вы не даете им возможность отдохнуть, они будут работать плохо», — объяснил доктор Андрей Продеус.
Также врачи рекомендовали занятия спортом для профилактики болезней.
«Исследования показывают, что люди, которые системно занимаются аэробными физическими нагрузками, 30 минут в день, 150-180 минут в неделю, — у них риск заболеваемости простудами существенно снижается», — отметил Дмитрий Шубин.
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