Диетолог назвала «агрессивные» продукты, которые опасно есть натощак

Употреблять некоторые продукты на пустой желудок может быть опасно для здоровья. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала диетолог Елена Соломатина.

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По словам эксперта, существуют широко распространенные привычки, которые могут со временем навредить человеку. Например, люди, которые начинают свой день со стакана воды с лимоном, вопреки общепринятым нормам, скорее негативно влияют на свой желудок. Лимонная кислота раздражает внутреннюю поверхность пищевода и самого органа, из-за этого могут обостриться гастрит или воспалиться уже существующие язвы.

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— Не стоит пить на голодный желудок кофе, даже с молоком. Кофе — это достаточно агрессивный продукт, многие привыкли совмещать утреннюю чашку американо или капучино с сигаретой — это тоже вредно для желудка, — предупредила диетолог.

Далее в списке нежелательных утренних напитков идут газировки. Вред пустому желудку принесет не только кола, но даже обычная газированная вода.

Чай, по словам диетолога, тоже не рекомендуется пить натощак. Особенно осторожным надо быть с имбирем — в сочетании с чаем это полезный напиток, но не для пустого желудка, так как имбирь может раздражать ткани внутренних органов.

Внимательно следует относиться и к продуктам с высокой кислотностью, отметила Соломатина. Апельсины, лимоны, ананасы, мандарины, зеленые яблоки не стоит употреблять в качестве первой пищи за день.

Также не нужно пить с утра сладкую воду — сахарный сироп потребует от организма большого количества инсулина, чтобы перегнать калории в жир. Такой процесс называется депонирование. Обилие быстрых углеводов провоцирует невосприимчивость к инсулину, что влечет серьезные проблемы со здоровьем в будущем, такие как образование тромбов, ожирение и нарушение когнитивных функций мозга.

По словам диетолога, не стоит начинать день даже с популярных белых каш. Белый хлеб, булки, разнообразные хлопья и рисовая каша — это источники быстрых углеводов, добавила Соломатина.

Эксперт также подчеркнула, что интенсивность воздействия вредных продуктов и напитков также напрямую зависит от текущего состояния слизистой желудка.