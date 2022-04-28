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1 час назад

Названы места России, где будет светить опасное солнце

РИАМОиещё 1

На юге Краснодарского края ультрафиолетовый индекс будет более 6, при таком показателе человеку нецелесообразно долго находиться на солнце, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Названы места России, где будет светить опасное солнце
Фото: РИА НовостиРИА Новости

УФ-индекс позволяет оценить опасность ультрафиолетового излучения солнца для кожи человека.

«На юге Краснодарского края, особенно в Ставрополе (высокий УФ-индекс - ред.). В горах северокавказских республик, там еще более прозрачный воздух и солнечная энергия в горах более интенсивная, поэтому тут можно обгореть легко и непринужденно», – пояснил Вильфанд.

Метеоролог добавил, что ультрафиолетовый индекс в диапазоне от 5-6 будет на юге Урала и Западной Сибири.

«Первого мая энергия солнечных лучей такая же, как в середине августа. В середине августа многие люди отдыхают на Черноморском побережье. Тут рекомендация одна – быть предельно осторожными», – резюмировал он.

ЗОЖ,Роман Вильфанд,
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