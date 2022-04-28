Названы места России, где будет светить опасное солнце

«На юге Краснодарского края, особенно в Ставрополе (высокий УФ-индекс - ред.). В горах северокавказских республик, там еще более прозрачный воздух и солнечная энергия в горах более интенсивная, поэтому тут можно обгореть легко и непринужденно», – пояснил Вильфанд.