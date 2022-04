Ученые перечислили изменения в организме при отказе от соли

Издание «Eat This, Not That!», используя научные данные, перечислило главные изменения в организме при отказе от соли. Так, согласно результатам исследования, опубликованного в The Lancet Journal, уменьшение ее количества в рационе поможет снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.