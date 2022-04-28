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1 час назад

Ученые перечислили изменения в организме при отказе от соли

Крестьянская жизньиещё 1

Специалисты утверждают, что уменьшение количества потребляемой соли снижает риск возникновения сердечных болезней.

Ученые перечислили изменения в организме при отказе от соли
Фото: PxfuelPxfuel

Издание «Eat This, Not That!», используя научные данные, перечислило главные изменения в организме при отказе от соли. Так, согласно результатам исследования, опубликованного в The Lancet Journal, уменьшение ее количества в рационе поможет снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые провели собственный эксперимент, чтобы проверить этот факт.

В нем принимали участие пациенты от 18 лет с диагнозом «сердечная недостаточность». Помимо лекарственного лечения, отдельная группа из 806 человек ограничила потребление соли с марта 2014-го до декабря 2020 года. В результате именно они реже подвергались симптомам сердечных болезней, требующих госпитализации.

Также по информации Кливлендской клиники, сокращение соли в рационе помогает избавиться от лишней жидкости в сердце, легких и ногах, что нормализует работу сердечно-сосудистой системы и снизит уровень давления. Для уменьшения количества этого ингредиента специалисты рекомендуют потреблять больше клетчатки, например свежих овощей.

Для того чтобы понять, есть ли симптомы сердечной недостаточности у человека, ученые советуют обратить внимание на следующие признаки: наличие одышки, хроническая усталость, вздутие живота или вен на шее, отеки ног или ступней. Необходимо как можно чаще проверяться у врачей, чтобы предотвратить развитие ишемической болезни сердца и сердечный приступ.

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