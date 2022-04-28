Шесть способов избавиться от повышенного давления

Соблюдение диеты, содержащей мало соли. Вообще человек должен употреблять в сутки соли меньше 5 г. Из-за превышения этой нормы может возникнуть приступ гипертонии. Частая физическая активность. Эксперты рекомендуют заниматься спортом каждый день - примерно по 30 минут. Это улучшит метаболизм глюкозы и поможет снизить давление. Выбирать вид деятельности нужно такой, который вам подойдёт больше всего. Важно также увеличивать нагрузку постепенно. Контроль веса. Из-за лишних килограммов может повыситься давление или образоваться много липидов в крови. Отказ от пагубных привычек. В частности, от курения и спиртного. Из-за первого может легко повыситься давление, а из-за второго - ухудшиться работа сердечно-сосудистой системы. Соблюдение режима труда и отдыха. Если ложиться слишком поздно, то можно нарушить работу всего организма. В результате давление может легко подскочить. Стабилизация душевного состояния. Если вы сильно переживаете из-за чего-то или очень взволнованны, то это может привести к повышению давления.

Гипертония встречается очень часто. На её возникновение влияют многие факторы. Например, генетическая предрасположенность, возраст, вредные привычки, состояние окружающей среды. Но есть несколько способов не допустить развития этого заболевания.