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2 часа назад

Шесть способов избавиться от повышенного давления

Ferra.ru

Китайское издание Sina.com перечислило наиболее эффективные методы предотвращения гипертонии. Всего их оказалось шесть.

Шесть способов избавиться от повышенного давления
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Гипертония встречается очень часто. На её возникновение влияют многие факторы. Например, генетическая предрасположенность, возраст, вредные привычки, состояние окружающей среды. Но есть несколько способов не допустить развития этого заболевания.
  1. Соблюдение диеты, содержащей мало соли. Вообще человек должен употреблять в сутки соли меньше 5 г. Из-за превышения этой нормы может возникнуть приступ гипертонии.
  2. Частая физическая активность. Эксперты рекомендуют заниматься спортом каждый день - примерно по 30 минут. Это улучшит метаболизм глюкозы и поможет снизить давление. Выбирать вид деятельности нужно такой, который вам подойдёт больше всего. Важно также увеличивать нагрузку постепенно.
  3. Контроль веса. Из-за лишних килограммов может повыситься давление или образоваться много липидов в крови.
  4. Отказ от пагубных привычек. В частности, от курения и спиртного. Из-за первого может легко повыситься давление, а из-за второго - ухудшиться работа сердечно-сосудистой системы.
  5. Соблюдение режима труда и отдыха. Если ложиться слишком поздно, то можно нарушить работу всего организма. В результате давление может легко подскочить.
  6. Стабилизация душевного состояния. Если вы сильно переживаете из-за чего-то или очень взволнованны, то это может привести к повышению давления.

Помимо этого, добавляет автор, нужно не забывать регулярно измерять давление.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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