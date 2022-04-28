Диетолог рассказала, какую воду лучше пить

— Я пью бутилированную воду, но это не потому, что так полезнее — это решение моего супруга, ему просто не нравится вкус воды из-под крана. Вода бывает разной, и многие хитрые производители ее просто наливают из-под крана и продают вам за деньги. Есть вода из артезианских колодцев. Это природная очищенная вода, но она тоже может иметь свои вкусовые особенности и разницу в солевой концентрации. То, что мы покупаем обычно в бутылках или баллонах — это столовая вода, потому что в ней есть ГОСТы по микроэлементам. Ее мы и выбираем чаще всего. Но гарантий того, что вы купили ледниковую или артезианскую воду — их почти нет, — сказала диетолог в интервью для YouTube-канала RTVI.