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56 минут назад

Врач рассказал, стоит ли включать в рацион говяжью печень

Вечерняя Москва

Субпродукты — в том числе говяжья печень — присутствуют в меню большинства стран мира. Однако из-за того, что печень является своего рода фильтром любого живого организма, активно обсуждается тезис о том, что говяжья печень может нанести вред здоровью. Стоит ли включать этот продукт в рацион, рассказал врач общей практики Сергей Алендеев

Врач рассказал, стоит ли включать в рацион говяжью печень
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Он пояснил, что печень действительно является фильтрующим органом. Но опасным для здоровья этот продукт может стать, только если животное получало много антибиотиков или других медицинских препаратов.

— Для того чтобы обезопасить себя, достаточно внимательно отнестись к тому, у кого вы покупаете деликатес. Выбирайте проверенных поставщиков, берите продукт у фермеров, которым доверяете, или в торговых сетях, которые точно продают товар с сертификатом, — отметил эксперт в комментарии «Царьграду».

Ранее заслуженный врач России, профессор, главный врач ГКБ им. В. Виноградова Ольга Шарапова назвала продукты, полезные для поджелудочной железы. Специалист отметила, что стоит включить в рацион куриное филе, нежирное молоко и натуральные йогурты.

ЗОЖ,Ольга Шарапова,
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