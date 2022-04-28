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45 минут назад

Названы изменения в организме при отказе от соли

Lenta.ru

Издание Eat This, Not That (ETNT), используя научные данные, назвало основные изменения в организме при отказе от соли. Согласно результатам исследования, опубликованного в The Lancet Journal, снижение количества соли снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Названы изменения в организме при отказе от соли
Фото: PexelsPexels

Группа ученых провела исследование, чтобы определить, действительно ли снижение количества соли в рационе сделает жизнь пациентов с сердечной недостаточностью и избытком жидкости в организме более комфортной.

В эксперименте приняли участие пациенты в возрасте от 18 лет, у которых была диагностирована сердечная недостаточность. Помимо рекомендованного медикаментозного лечения, некоторым пациентам была назначена диета с низким содержанием натрия. 806 человек должны были существенно ограничить потребление соли с марта 2014 года до декабря 2020 года. В итоге они гораздо реже сталкивались с болезнями сердца, требующими госпитализации.

По данным Кливлендской клиники, ограничение натрия рационе помогает избавиться от лишней жидкости в области сердца, легких и в ногах. Это позволяет нормализовать работу сердечно-сосудистой системы и снизить уровень кровяного давления. Чтобы уменьшить количество соли, эксперты советуют выбирать продукты, содержащие клетчатку, особенно на свежие овощи. Можно заменить их свежеморожеными, без консервантов и добавок.

Чтобы понять, есть ли сердечная недостаточность или нет, эксперты рекомендуют обратить внимание на следующие симптомы: наличие одышки, хроническую усталость, отек стоп или ног, вздутие живота или вен на шее. Необходимо регулярно проверяться, чтобы не пропустить развитие ишемической болезни сердца (ИБС) и сердечный приступ.

Ранее ученые определили полезный для профилактики сердечных заболеваний продукт. По их словам, листовая зелень поможет снизить риск сердечных заболеваний и нормализует давление.

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