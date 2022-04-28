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36 минут назад

Диетолог рассказал, какое мясо нельзя есть ежедневно

Мир24

Как часто можно употреблять мясо и в каком количестве, сообщил в интервью радио Sputnik диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.

Диетолог рассказал, какое мясо нельзя есть ежедневно
Фото: Мир24Мир24

По его словам, в мясе содержатся животные белки, которые являются ценным источником незаменимых для организма человека аминокислот. Но нет необходимости есть этот продукт в большом количестве.

«В среднем 15% от суточной калорийности должен составлять белок, преимущественно животный. Это от 50 до 150 граммов мяса в сутки», – сказал специалист.

Для ежедневного употребления подходят не все мясные продукты. Некоторые виды мяса содержат большое количество вредных для организма жиров.

«Как правило, это красное мясо (свинина, говядина, баранина – ред.). Его рекомендуется есть от одного раза в неделю до одного раза в месяц», – пояснил Бобровский.

Злоупотребление красным мясом, как отметил эксперт, может привести к развитию смертельных болезней и сокращению продолжительности жизни.

«Плохие жиры могут стать причиной атеросклероза, инсульта, инфаркта, а продукты переваривания мяса токсично действуют на слизистую кишечника, что повышает вероятность развития онкологических заболеваний», – сказал он.

Бобровский добавил, что блюда из птицы или мяса молодого ягненка являются более безопасными для человека.

Ранее диетолог Наталья Круглова рассказала, что при похудении нужно есть куриное мясо. В нем невероятно эффективно содержатся витамины и минеральные вещества. Отказ от этого продукта при строгой диете грозит дефицитом белка.

ЗОЖ,Андрей Бобровский,Наталья Круглова,
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