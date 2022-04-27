Эндокринолог рассказала, почему нельзя пить кофе утром

Кандидат медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова, в своем Telegram-канале предостерегла от привычки пить кофе по утрам.
Чтобы избежать сонливости и потери энергии, нужно правильно выбирать время для употребления этого напитка.
Врач считает, что начинать день с кофе не совсем верно. Так, если вы чувствуете себя разбитыми после сна, сначала нужно понять, чем вызвано такое состояние.
В частности, усталость и подавленность утром могут быть связаны с перееданием на ночь, хроническим недосыпом и неправильным графиком сна и распорядком дня.
В этих случаях кофе не поможет, а наоборот может только истощить нервную и эндокринную систему.
Поэтому эндокринолог рекомендует после пробуждения попытаться прогуляться или взбодриться зарядкой, а кофе пить уже после обеда, чтобы получить дополнительную подзарядку.
Ранее мы писали о том, что будет с организмом если пить кофе каждый день.