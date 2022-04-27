Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+14° в 
USD 72.88EUR 75.92
Войти в почту
1 час назад

Эндокринолог рассказала, почему нельзя пить кофе утром

Диана Товсепова

Кандидат медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова, в своем Telegram-канале предостерегла от привычки пить кофе по утрам.

Эндокринолог рассказала, почему нельзя пить кофе утром
Фото: PxherePxhere

Чтобы избежать сонливости и потери энергии, нужно правильно выбирать время для употребления этого напитка.

Врач считает, что начинать день с кофе не совсем верно. Так, если вы чувствуете себя разбитыми после сна, сначала нужно понять, чем вызвано такое состояние.

В частности, усталость и подавленность утром могут быть связаны с перееданием на ночь, хроническим недосыпом и неправильным графиком сна и распорядком дня.

В этих случаях кофе не поможет, а наоборот может только истощить нервную и эндокринную систему.

Поэтому эндокринолог рекомендует после пробуждения попытаться прогуляться или взбодриться зарядкой, а кофе пить уже после обеда, чтобы получить дополнительную подзарядку.

Ранее мы писали о том, что будет с организмом если пить кофе каждый день.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители