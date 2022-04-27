Что будет, если вы станете есть имбирь: шесть последствий

Имбирь любят за его аромат и успокаивающий эффект. Но это не единственные свойства этого продукта. Если вы собираетесь регулярно употреблять имбирь, то вам нужно знать о шести его особенностях.
Свежий имбирь, отмечает диетолог и представитель Academy of Nutrition and Dietetics Уитни Линсенмейер, часто добавляют в праздничные блюда. Благодаря этому продукту пища становится более острой на вкус. В сушёном же виде имбирь используют при приготовлении пряников.
Вместе с тем имбирь способен привести к некоторым побочным эффектам.
Улучшает процесс пищеварения. Диетолог Эмбер Панконин подчёркивает, что благодаря имбирю можно избавиться от вздутия живота и газообразования.
В больших количествах вызывает раздражение горла и рта. Ощущали ли вы небольшое покалывание после того, как съели ананас? Подобный эффект может возникнуть и из-за имбиря. Объясняется это воздействием специальных активных соединений.
Облегчает спазмы во время месячных. По словам Панконин, есть научные доказательства того, что имбирь уменьшает боль в первые дни менструации.
Уменьшает боль и воспаление. Особенно полезно употреблять имбирь тем, у кого летом болят суставы или есть артрит. Помогают облегчить все эти симптомы вещества гингеролы и сегаолы.
Помогает похудеть. Это происходит за счёт особых веществ, которые работают как антиоксиданты и уменьшают воспаления.
Может стать причиной развития болезней желудка и кишечника. Если переборщить в количеством имбиря, то можно столкнуться с со спазмами, вздутием живота, газами. Подобное может возникнуть и в случае, если вы будете употреблять имбирь как пищевую добавку.