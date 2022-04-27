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47 минут назад

Что будет, если вы станете есть имбирь: шесть последствий

Ferra.ru

Имбирь любят за его аромат и успокаивающий эффект. Но это не единственные свойства этого продукта. Если вы собираетесь регулярно употреблять имбирь, то вам нужно знать о шести его особенностях.

Что будет, если вы станете есть имбирь: шесть последствий
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Свежий имбирь, отмечает диетолог и представитель Academy of Nutrition and Dietetics Уитни Линсенмейер, часто добавляют в праздничные блюда. Благодаря этому продукту пища становится более острой на вкус. В сушёном же виде имбирь используют при приготовлении пряников.

Вместе с тем имбирь способен привести к некоторым побочным эффектам.

Улучшает процесс пищеварения. Диетолог Эмбер Панконин подчёркивает, что благодаря имбирю можно избавиться от вздутия живота и газообразования.

В больших количествах вызывает раздражение горла и рта. Ощущали ли вы небольшое покалывание после того, как съели ананас? Подобный эффект может возникнуть и из-за имбиря. Объясняется это воздействием специальных активных соединений.

Облегчает спазмы во время месячных. По словам Панконин, есть научные доказательства того, что имбирь уменьшает боль в первые дни менструации.

Уменьшает боль и воспаление. Особенно полезно употреблять имбирь тем, у кого летом болят суставы или есть артрит. Помогают облегчить все эти симптомы вещества гингеролы и сегаолы.

Помогает похудеть. Это происходит за счёт особых веществ, которые работают как антиоксиданты и уменьшают воспаления.

Может стать причиной развития болезней желудка и кишечника. Если переборщить в количеством имбиря, то можно столкнуться с со спазмами, вздутием живота, газами. Подобное может возникнуть и в случае, если вы будете употреблять имбирь как пищевую добавку.

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