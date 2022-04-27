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1 час назад

Эксперты объяснили правила здорового поведения после 60 лет

Волгоградская правда

Как сообщает издание Eat This, Not That! (ETNT), поддержание веса в норме и отказ от спиртного позволят избежать проблем со здоровьем и увеличить продолжительность жизни.

Эксперты объяснили правила здорового поведения после 60 лет
Фото: pixabay.compixabay.com

Специалисты утверждают, что лишний вес является главной проблемой людей старше 60 лет. Это состояние может перерасти в ожирение и привести к различным заболеваниям. Поэтому пожилым людям настоятельно рекомендуют самостоятельно заниматься повседневными делами и поддерживать нормальный вес, а также по возможности заниматься спортивными упражнениями.

Кроме этого, в преклонном возрасте медики советуют соблюдать сбалансированную диету, отказавшись от вредной пищи. Умеренное употребление насыщенных жиров или обработанных продуктов и много овощей и фруктов в рационе позволят улучшить мыслительную деятельность и избежать деменции.

Злоупотребление алкоголем или курение приводят к проблемам с печенью, скачкам давления и сбоям в работе сердечно-сосудистой системы, поэтому важно отказаться от вредных привычек. Врачи также отмечают, что отказ от сигарет снизит прогрессирование респираторных заболеваний и окажет положительное влияние на состояние легких.

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