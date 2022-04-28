Раскрыты пять быстрых способов улучшить память

Известные врачи в статье для издания ETNT назвали пять быстрых способов улучшить память. По их словам, листовая зелень и полноценный сон, в числе прочего, помогут снизить риск развития болезни Альцгеймера и активизируют работу мозга.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Для начала эксперты рекомендуют научиться концентрироваться на важном.

Видео дня

«Для многих людей плохая память связана с отсутствием концентрации или организации, когда они получают информацию в неполном объеме или неправильно ее обрабатывают. На самом деле у них просто проблемы с концентрацией внимания и сосредоточенностью»,

— объяснил нейропсихолог Аарон Боннер-Джексон.

Далее, по словам медиков, необходимо пересмотреть рацион, перейдя на так называемую диету для лечения нейродегенеративной задержки. Эта система питания, в которой преобладают листовая зелень, рыба и ягоды, согласно исследованиям, на 53 процента снижает риск развития болезни Альцгеймера. Доктор медицинских наук Роксанна Б. Сукол рекомендует избегать маргарина и продуктов, изготовленных из соевого, кукурузного или хлопкового масел, в которых очень много провоцирующих воспаления омега-6 жирных кислот, а также полуфабрикатов и фастфуда.

Улучшить память помогут также методы визуализации. «Визуализация может быть действительно мощным инструментом, потому что чем больше способов вы найдете для обработки информации, тем больше вероятность, что вы ее запомните», — уточнил доктор Боннер-Джексон.

Также эксперты напоминают, что полноценный сон благотворно влияет на работу мозга, помогая улучшить память.

«Люди, страдающие от бессонницы или имеющие проблемы со сном имеют худшие когнитивные показатели. Чтобы наладить работу мозга в течение нескольких дней, необходимо начать высыпаться»,

— пояснил Марван Саббах, профессор, директор Центра здоровья мозга Кливлендской клиники Лу Руво.

Злоупотребление алкоголем может нарушить функции мозга и негативно сказаться на состоянии всего организма. Чтобы защитить себя от негативных последствий, специалисты рекомендуют отказаться от крепких напитков и начать вести здоровый образ жизни.