Врач рассказала, о каких болезнях сигнализирует недосып

Основной причиной плохого качества сна и разбитости по утрам является нехватка мелатонина, который также называют гормоном сна, рассказала изданию «Медикфорум» эндокринолог Марина Берковская.

Фото: Мир24 Мир24

Она отметила, что мелатонин отвечает за уровень гормона роста, приводит в норму деятельность нейронов гипоталамуса и подавляет избыточную активность картизола.

По словам Берковской, о недостатке в организме мелатонина свидетельствуют плохое качество сна, сложности с засыпанием, нарушенный режим, поверхностный сон ночью и утренняя разбитость. Дефицит мелатонина нередко связывают с сахарным диабетом, ожирением и ишемической болезнью сердца. Кроме того, результаты последних исследований показали эффективность использования мелатонина при климаксе, синдроме поликистозных яичников и инсулинорезистентности.