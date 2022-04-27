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1 час назад

Врач рассказала, о каких болезнях сигнализирует недосып

Мир24

Основной причиной плохого качества сна и разбитости по утрам является нехватка мелатонина, который также называют гормоном сна, рассказала изданию «Медикфорум» эндокринолог Марина Берковская.

Врач рассказала, о каких болезнях сигнализирует недосып
Фото: Мир24Мир24

Она отметила, что мелатонин отвечает за уровень гормона роста, приводит в норму деятельность нейронов гипоталамуса и подавляет избыточную активность картизола.

По словам Берковской, о недостатке в организме мелатонина свидетельствуют плохое качество сна, сложности с засыпанием, нарушенный режим, поверхностный сон ночью и утренняя разбитость. Дефицит мелатонина нередко связывают с сахарным диабетом, ожирением и ишемической болезнью сердца. Кроме того, результаты последних исследований показали эффективность использования мелатонина при климаксе, синдроме поликистозных яичников и инсулинорезистентности.

Эндокринолог добавила, что не следует самостоятельно принимать мелатонин – курс препарата должен назначить врач. Берковская сообщила, что восстановить режим и уровень мелатонина можно самому – для этого нужно нормализовать режим сна, стараясь ложиться не позднее 23 часов.

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