Россиянам объяснили важность и пользу перерывов на работе

Проректор по научной работе «Университета 2035» Олег Сулименко объяснил важность правильно проведенных перерывов на работе. В беседе с онлайн-изданием «Вечерняя Москва» эксперт заявил, что они повышают продуктивность сотрудников, поддерживают их мотивацию на высоком уровне и помогают меньше уставать.

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Сулименко предупредил россиян, что обеденный перерыв ни в коем случае нельзя пропускать. По его словам, человек много времени проводит за компьютером на работе, что дает большую нагрузку на глаза и может привести к ухудшению зрения, поэтому обед лучше проводить не за просмотром ленты новостей в телефоне или в соцсетях, а на небольшой прогулке, лучше на свежем воздухе — это снизит уровень тревоги и стресса и поможет отвлечься от рабочей рутины.

На пользу человеку, по словам специалиста, пойдет и легкая спортивная тренировка или короткая медитация во время перерыва. Такие виды активности помогут сконцентрироваться, снизят уровень тревожности и улучшат мозговую активность. В офисе не всегда есть подходящие условия для занятий спортом или практик, но тем, кто перешел на удаленный или гибридный график, легко организовать занятия дома.