Все, что нужно знать об аллергии

Специалисты рассказали о современных методах лечения заболевания и способах контролировать симптомы аллергии.

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Весна у многих ассоциируется с понятием "аллергия", однако не каждый человек может распознать у себя это заболевание. Можно ли его контролировать это заболевания и как страдающим аллергией ледям облегчить своё состояние в период обострения, специалисты рассказали на пресс-конференции в областном Доме журналистов.

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Аллергия бывает бытовая (на пыль), эпидермальная (шерсть), производственная, пыльцевая и бактериальная.

В первую очередь человеку необходимо научиться отличать симптомы ОРВИ и аллергической реакции. В обоих случая может проявляться слезотечение, насморк, першение в горле и сухой кашель. Но при аллергии не повышается температура, нет ломоты в мышцах и головной боли.

Готовиться к сезону поллиноза (сезонный аллергический риноконъюнктивит - сезонное заболевание, причиной которого является аллергическая реакция на пыльцу растений, - прим. ред.) нужно с осени, как только заканчивается цветение всех растений. Необходимо получить консультацию у аллерголога, который назначит аллегропробы и составит план лечения. На консультации также рассказывают о том, как жить с данным диагнозом, какие продукты исключить из своего рациона и какой набор медикаментов нужно всегда иметь в аптечке.

Важно понимать, что аллергия может проявиться в любом возрасте. Чаще всего это заболевание передаётся по наследству от родителей к детям, но существуют и много других факторов, которые способны спровоцировать её появление: инфекции, экология, работа с токсичными веществами.

Что касается генетической предрасположенности, то чаще всего аллергические реакции проявляются в возрасте до трёх лет и выражаются нетипичной реакцией на пищу (высыпания, расстройство стула). Важно при первом прикорме ребёнка наблюдать реакцию на новый продукт в течение всего дня. Не стоит также забывать, что аллергены могут попасть в организм малыша с молоком матери, поэтому кормящей женщине стоит придерживаться специальной диеты.

- Если после трёх лет у ребёнка сохраняются симптомы пищевой аллергии, то без контроля со стороны аллерголога и родителей она может трансформироваться в другую форму. Необходимо проводить соответствующе лечение, и обязательно нужно разобщать ребёнка и источник аллергии,

- рассказал заведующий кафедрой педиатрии ОмГМУ, доктор медицинских наук, доцент Олег Антонов.

Специалисты отмечают, что нельзя не обращать внимание на проявления аллергии. Со временем она может трансформироваться в более тяжёлые заболевания. Важно понимать, что это заболевание проявляется не только внешне, но также затрагивает внутренние механизмы организма человека.

- 40 % пациентов, имеющих аллергический ринит, имеют бронхиальную астму. Простой насморк или чихание может перейти в тяжёлую форму, дело может дойти до анафилактического шока,

- отметила доцент кафедры внутренних болезней и семейной медицины ДПО ОмГМУ, кандидат медицинских наук Елена Надей.

Снять симптомы проявления аллергии помогут антигистаминные препараты и барьерные элементы (спреи в нос, ловушки для пыльцы). После каждого пребывания на улице необходимо умываться и промывать нос, полоскать горло. Гулять лучше в безветренную погоду или после дождя, носить очки. Проводить как можно чаще влажную уборку в квартире и на рабочем месте. Если аллергия проявляется на шерсть животного, то необходимо исключить контакт с ним. Кроме того, при длительном лечении пациент может добиться стойкой ремиссии, когда симптомы аллергии не проявляются несколько лет. Но диагноз в таком случае всё равно остаётся.

Специалисты также надеются, что в скором времени научным сообществом будент создана вакцина, которая решит проблему раз и навсегда.

- Наверное, в скором времени будет возможно вылечить аллергию. Учёное сообщество работает над созданием вакцины от аллергии, и когда-нибудь она выйдет в свет. Это будет большой прорыв в медицине, но пока мы только можем добиться стойкой ремиссии,

- поделилась Елена Надей.

Что касается главных аллергенов Омской области, то медики утверждают, что самым аллергенным деревом нашего региона является берёза. На втором месте - ольха и клён. Тополь, наоборот, защищает регион от попадания пыльцы из других регионов страны. Его липкие серёжки сдерживают мелкие частицы, летающие в воздухе, а корни дерева пропускают через себя токсинные элементы, очищая воздух и почву.

Кроме того, одной из опаснейших видов аллегрии специалисты считают реакцию на укус жужжащих насекомых (пчёлы, осы, шершни, шмели). Эти насекомые быстро впрыскивают яд в организм человека, который, в свою очередь, даёт внезапную реакцию - отёк и анафилактический шок. В любом случае человеку, страдающему данным заболеванием, ни в коем случае нельзя оставлять его без внимания.