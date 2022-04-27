Кардиологи назвали способы быстро снизить уровень холестерина

Кардиологи в статье для издания Eat This, Not That! (ETNT) назвали способы быстро снизить уровень холестерина. По словам врачей, здоровое питание и спортивные нагрузки в числе всего прочего помогут избежать проблем с сердцем и поддерживать холестерин на должном уровне.

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Так, для начала врачи рекомендуют пересмотреть рацион и сформировать полезные пищевые привычки. Эксперты советуют налегать на оливковое масло, рыбу, овощи, бобовые и цельные злаки, отказавшись от переработанных продуктов.

«Большое количество рафинированных углеводов может спровоцировать повышение уровня сахара в крови, в результате чего есть риск развития ожирения и диабета. Насыщенные жиры, содержащиеся в молоке, сыре или сливочном масле могут негативно влиять на уровень холестерина, увеличивая риск сердечных заболеваний»,

— уточнил доктор медицинских наук Хайтам Ахмед.

Регулярные физические упражнения также являются отличным способом быстро снизить уровень холестерина. Для большей эффективности врачи рекомендуют чередовать быструю ходьбу, катание на велосипеде, йогу, кардиотренировки и силовые нагрузки.

«Аэробные и силовые тренировки наиболее важны для здоровья сердца»,

— объяснила врач-физиолог из университета Джона Хопкинса, доктор медицинских наук Керри Дж. Стюарт.

Не менее важным для снижения уровня холестерина и предотвращения риска развития сердечных заболеваний, по словам врачей, является отказ от вредных привычек, в частности, от употребления алкоголя и курения.