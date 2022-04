Кардиологи назвали способы быстро снизить уровень холестерина

Кардиологи в статье для издания Eat This, Not That! (ETNT) назвали способы быстро снизить уровень холестерина. По словам врачей, здоровое питание и спортивные нагрузки в числе всего прочего помогут избежать проблем с сердцем и поддерживать холестерин на должном уровне.