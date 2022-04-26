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35 минут назад

Назван способ избежать разрушения поджелудочной железы

Русская Планета

Поджелудочная может внезапно дать сбой в работе, врачи отмечают отмирание ее участка. О том, как это происходит и как это предотвратить, рассказал гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов.

Назван способ избежать разрушения поджелудочной железы
Фото: Русская ПланетаРусская Планета

Прежде всего у пациента может наблюдаться острый панкреатит. У некоторых людей разрушение поджелудочной может длиться постепенно пару лет. При обнаружении нарушения пациенту прописывают ферменты, которые придется пить до конца своих дней.

Специалист порекомендовал не злоупотреблять алкоголем для сохранения поджелудочной. Кроме того, вредно переедание и бесконтрольный прием лекарств без назначения врача, пишет «Российская газета».

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