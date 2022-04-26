Назван способ избежать разрушения поджелудочной железы

Поджелудочная может внезапно дать сбой в работе, врачи отмечают отмирание ее участка. О том, как это происходит и как это предотвратить, рассказал гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов.

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Прежде всего у пациента может наблюдаться острый панкреатит. У некоторых людей разрушение поджелудочной может длиться постепенно пару лет. При обнаружении нарушения пациенту прописывают ферменты, которые придется пить до конца своих дней.