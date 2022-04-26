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59 минут назад

Физиотерапевт назвал четыре способа облегчить боль в спине

Lenta.ru

Физиотерапевт Майк Фрэй заявил, что боль в спине — серьезная проблема, случаи которой участились с массовым переходом на удаленную работу. По его словам, которые приводит The Sun, сокращение двигательной активности вызывает ряд проблем со здоровьем, но есть четыре способа облегчить это состояние.

Физиотерапевт назвал четыре способа облегчить боль в спине
Фото: PexelsPexels

Врач объяснил, что долгое сидение в одном положении оказывает негативное влияние на состояние опорно-двигательного аппарата. Кроме того, сокращается мышечная масса и уменьшается амплитуда движений. Чтобы избавиться от болей в спине, которые неизбежно возникают при гиподинамии, Фрэй посоветовал выбрать для работы жесткий стул с эргономичной спинкой.

«Поставьте ноги ровно на пол, примите удобное положение в кресле и смотрите прямо на экран, он должен располагаться на высоте ваших глаз, это поможет держать осанку и не нагибаться к монитору, что позволит избежать болей в спине», — пояснил специалист.

Физиотерапевт посоветовал также больше двигаться в течение дня: ходить во время телефонных звонков и устанавливать будильник, чтобы вставать и двигаться каждые полчаса. Также Фрэй предложил выполнять простое упражнение, чтобы облегчить боль в спине. Нужно лечь на пол или на кровать с жестким матрасом, ноги должны быть согнуты, колени и ступни сведены вместе, плечи прижаты к полу или матрасу. Затем надо раскинуть руки, чтобы тело приняло положение, похожее на букву «Т», и начать наклонять колени из стороны в сторону, не отрывая плечи от пола. Такие простые скручивания, если выполнять их плавно и без рывков, помогут расслабить мышцы и позвоночник, что и приведет к облегчению боли, поясняет врач.

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