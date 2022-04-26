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1 час назад

Врач назвала простые правила для улучшения сна

Letidor.ruиещё 1

По данным статистики, 65% современных людей, особенно жителей мегаполисов, страдают от хронического недосыпа.

Врач назвала простые правила для улучшения сна
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Средняя продолжительность сна сократилась с 8 до 6 часов, врачи не устают повторять, что недостаток негативно сказывается на общем состоянии здоровья всего организма. Как научиться ложиться спать вовремя и высыпаться, читайте в нашей новости.

Врач-педиатр Мария Евдокимова дала в своем Telegram-канале несколько советов, которые помогут нормализовать сон.

Специалист считает, что важно засыпать в хорошо проветренном помещении, со средней температурой воздуха 18-22 градуса, за час до сна стоит отказаться от использования любых гаджетов и просмотра телевизора.

Вместо гаджетов — ежедневник для планирования завтрашнего дня. Любите электронный ежедневник — имейте и бумажный вариант, хочется что-то написать- сделайте это ручкой. Свежее постельное белье, хорошая подушка, удобный матрас.

Лучше избегать дневного сна, особенно во второй половине дня, также нельзя пить перед сном кофе или алкоголь.

ЗОЖ,
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