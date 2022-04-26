Стоматолог раскрыл секрет правильной чистки зубов

Вице-президент Стоматологической ассоциации, академик Валерий Леонтьев раскрыл секрет правильной чистки зубов. Им оказалась чистка по методу Басса (Чарльз Басс — известный врач и исследователь, — прим. «Ленты.ру»). В беседе с «АиФ» стоматолог назвал такую чистку залогом здоровья зубов.

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По словам академика, если чистить зубы неправильно, возникает зубной налет, который, в свою очередь, становится причиной кариеса.

«Справиться с зубным налетом помогает чистка зубов. Главное — делать это правильно», — отметил Леонтьев.

По методу Басса, щетку необходимо поставить под углом 45 градусов к оси зуба, а концы щетинок должны чуть проникать в пространство между зубами и бороздку десны. Щеткой следует двигать вперед-назад, совершая вибрирующие движения.

Начинать чистку следует с верхних резцов небольшими вращательными движениями с легким нажимом. Щетка должна следовать к коренным зубам и обратно. То же самое надо проделать с другой стороны рта.

Профессор также рекомендует правшам начинать чистить зубы с правой стороны, а левшам, соответственно, — с левой. Затем нужно перейти к внутренней поверхности зубов. При чистке жевательных поверхностей зубов щетка должна располагаться горизонтально, движения ей надо делать с легким нажимом вперед-назад.

Леонтьев обратил особое внимание, что, даже при правильной чистке зубов, не помешает дополнительная защита. Желательно пользоваться зубными нитями, ирригаторами, ершиками. Но щетка, по его словам, — незаменимый инструмент. И менять ее следует каждые 2-3 месяца.