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4 часа назад

Доктор Мясников предупредил об опасных последствиях храпа

Lenta.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» предупредил об опасных последствиях храпа. Среди них специалист назвал повышение давления и сахара, а также снижение мужской потенции. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Мясников заявил об опасных последствиях храпа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Доктор рассказал, что нарушением дыхания во время сна называется апноэ. «Апноэ сна — это когда люди, обычно тучные, когда спят — храпят, у них мягкие ткани верхнего неба перекрывают на доли секунды вход в дыхательные пути. Дыхание останавливается, жуткий храп это пробивает, и человек спит дальше», — объяснил он.

По словам медика, нарушение дыхания во время вызывает повышение давления, сахара, а также снижение мужской потенции. «Проблемы действительно есть, у таких людей может быть эректильная дисфункция», — подчеркнул врач.

Ранее Мясников предупредил об опасности препаратов от гипертонии. Специалист заявил, что лекарства из этой популярной группы снижают мужскую потенцию. Среди них врач перечислил бета-блокаторы — лекарства, блокирующие действие адреналина и норадреналина на сердце и снижающие давление, такие как пропранолол и атенолол.

ЗОЖ,Александр Мясников,
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