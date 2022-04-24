Какие болезни побеждает паста из кунжута

Паста тахини из молотого кунжута поможет уберечься от многих болезней, пишет Türkiye.

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По словам диетологов, если употреблять кунжутную пасту каждое утро, она поможет защититься от целого ряда заболеваний от простуды до рака. Этому способствует содержание в кунжуте клетчатки, белка, кальция и витаминов. Антиоксиданты в продукте очищают кровь, снижают уровень холестерина и укрепляют сердечно-сосудистую систему, снижают риск развития инсульта.

По утрам кунжутная паста особенно подойдет тем, кому сложно быстро привести себя в бодрое состояние. Для этого, как утверждают специалисты, достаточно съесть две-три ложки тахини.