Какие болезни побеждает паста из кунжута

Паста тахини из молотого кунжута поможет уберечься от многих болезней, пишет Türkiye.
По словам диетологов, если употреблять кунжутную пасту каждое утро, она поможет защититься от целого ряда заболеваний от простуды до рака. Этому способствует содержание в кунжуте клетчатки, белка, кальция и витаминов. Антиоксиданты в продукте очищают кровь, снижают уровень холестерина и укрепляют сердечно-сосудистую систему, снижают риск развития инсульта.
По утрам кунжутная паста особенно подойдет тем, кому сложно быстро привести себя в бодрое состояние. Для этого, как утверждают специалисты, достаточно съесть две-три ложки тахини.
Кунжут содержит витамин С, который защищает от вирусов и бактерий. Он также выводит токсины и яды, улучшает память и укрепляет нервную систему.