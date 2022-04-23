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58 минут назад

Эффективно ли интервальное голодание

Ferra.ru

Китайские ученые решили выяснить, помогает ли интервальное голодание снизить вес лучше, чем обычное ограничение калорийности питания.

Эффективно ли интервальное голодание
Фото: Ferra.ruFerra.ru

При интервальном голодании для приемов пищи отводятся строгие отрезки времени. В основном человек не ест. Чаще всего принимать пищу разрешено на протяжении восьми часов, а остальные 16 нужно голодать.

Ученые провели эксперимент с 139 добровольцами с ожирением. Их случайным образом разделили на две группы. Первая принимала пищу только в промежутке времени с 8:00 до 16:00, вторая просто ограничивала количество потребляемых калорий до 1500-1800 для мужчин и 1200-1500 для женщин.

Как оказалось, участники из первой группы за время исследования потеряли в среднем по 9,4 кг за первые полгода и 8 кг за вторые, во второй — по 8,9 кг за первые полгода и 6,3 кг за вторые. То есть разница была совсем небольшая.

«Среди пациентов с ожирением режим интервального голодания был не более эффективен для снижения массы тела, уменьшения жировых отложений или метаболических факторов риска, чем ежедневное ограничение калорий», — пришли к выводу учёные.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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