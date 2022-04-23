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1 час назад

Само не пройдет: после каких ушибов нужно обращаться к врачу

Мир24

Если после ушиба на его месте возникла гематома, необходимо обратиться к врачу. Об этом рассказал врач-хирург Фуад Сейфуллаев, пишет «Газета.Ru».

После каких ушибов нужно обращаться к врачу
Фото: Мир24Мир24

По словам специалиста, к врачу придется обратиться, если синяк продолжает увеличиваться, а боль не проходит – это симптомы гематомы. Обращение к врачу потребуется также, если на месте ушиба образуется шишка, которая, как шарик, перекатывается под кожей – это, возможно, тоже гематома.

Нельзя оставлять без внимания и безобидные, казалось бы, порезы и ссадины, предупреждает врач. Опаснее всего порез – он отличается повышенным риском воспаления из-за возможного попадания в кровь микробов. В группу риска здесь попадают прежде всего люди со слабым иммунитетом или хроническими заболеваниями. Если после пореза поднимается температура, болезненность распространяется вокруг самой раны, возникает сильное покраснение, это может говорить о воспалительном процессе в организме, и тогда уже точно нужно обратиться к врачу.

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