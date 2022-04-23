После каких ушибов нужно обращаться к врачу

По словам специалиста, к врачу придется обратиться, если синяк продолжает увеличиваться, а боль не проходит – это симптомы гематомы. Обращение к врачу потребуется также, если на месте ушиба образуется шишка, которая, как шарик, перекатывается под кожей – это, возможно, тоже гематома.

Нельзя оставлять без внимания и безобидные, казалось бы, порезы и ссадины, предупреждает врач. Опаснее всего порез – он отличается повышенным риском воспаления из-за возможного попадания в кровь микробов. В группу риска здесь попадают прежде всего люди со слабым иммунитетом или хроническими заболеваниями. Если после пореза поднимается температура, болезненность распространяется вокруг самой раны, возникает сильное покраснение, это может говорить о воспалительном процессе в организме, и тогда уже точно нужно обратиться к врачу.