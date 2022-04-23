Нефролог рассказал, как сохранить здоровье почек

По его словам, обязательно нужно следить за уровнем сахара в крови и артериальным давлением. Для защиты почек от болезней нужно гулять не менее 30 минут в день, а лучше – выполнять норму в 10 тысяч шагов. Благодаря ходьбе происходит ускорение метаболизма и улучшается снабжение мышц питательными веществами.