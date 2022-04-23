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1 час назад

Нефролог рассказал, как сохранить здоровье почек

Мир24

Гипертония, сахарный диабет и инфекции мочевыводящей системы могут привести к ухудшению функционирования почек, заявил немецкому порталу Focus.de нефролог Вернер Ригель.

Нефролог рассказал, как сохранить здоровье почек
Фото: Мир24Мир24

По его словам, обязательно нужно следить за уровнем сахара в крови и артериальным давлением. Для защиты почек от болезней нужно гулять не менее 30 минут в день, а лучше – выполнять норму в 10 тысяч шагов. Благодаря ходьбе происходит ускорение метаболизма и улучшается снабжение мышц питательными веществами.

Ригель отметил, что для здоровья почек важную роль играет сбалансированное питание. В ежедневный рацион необходимо включить фрукты и овощи, употреблять раз в неделю рыбу, сократить количество белка и соли в рационе. Нефролог также посоветовал пить не меньше двух литров воды или фруктового чая.

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