Нефролог рассказал, как сохранить здоровье почек

Гипертония, сахарный диабет и инфекции мочевыводящей системы могут привести к ухудшению функционирования почек, заявил немецкому порталу Focus.de нефролог Вернер Ригель.
По его словам, обязательно нужно следить за уровнем сахара в крови и артериальным давлением. Для защиты почек от болезней нужно гулять не менее 30 минут в день, а лучше – выполнять норму в 10 тысяч шагов. Благодаря ходьбе происходит ускорение метаболизма и улучшается снабжение мышц питательными веществами.
Ригель отметил, что для здоровья почек важную роль играет сбалансированное питание. В ежедневный рацион необходимо включить фрукты и овощи, употреблять раз в неделю рыбу, сократить количество белка и соли в рационе. Нефролог также посоветовал пить не меньше двух литров воды или фруктового чая.