О чем сигнализирует головная боль после еды

Может вызывать головную боль и гипертония, если перед ее возникновением человек съели блюдо с большим количеством соли.

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Головную боль, которая появляется после приема пищи, врачи классифицируют как постпрандиальную. Медики рекомендуют не игнорировать такое состояние.

Если в течение четырех часов после приема пищи у человека начинает болеть голова, то это может указывать на низкий уровень сахара в крови, который, в свою очередь, может говорить о диабете, раке желудка и ЖКТ, а также гормональных нарушениях или пищевой аллергии, пишет издание Al Jazeera.

Кроме этого, голова может болеть из-за заболевания височно-нижнечелюстного сустава. Головная боль также может возникнуть из-за употребления слишком холодных блюд.

Может вызывать головную боль и гипертония, если перед ее возникновением человек съел блюдо с большим количеством соли.