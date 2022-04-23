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40 минут назад

О чем сигнализирует головная боль после еды

runews24.ru

Может вызывать головную боль и гипертония, если перед ее возникновением человек съели блюдо с большим количеством соли.

О чем сигнализирует головная боль после еды
Фото: runews24.rurunews24.ru

Головную боль, которая появляется после приема пищи, врачи классифицируют как постпрандиальную. Медики рекомендуют не игнорировать такое состояние.

Если в течение четырех часов после приема пищи у человека начинает болеть голова, то это может указывать на низкий уровень сахара в крови, который, в свою очередь, может говорить о диабете, раке желудка и ЖКТ, а также гормональных нарушениях или пищевой аллергии, пишет издание Al Jazeera.

Кроме этого, голова может болеть из-за заболевания височно-нижнечелюстного сустава. Головная боль также может возникнуть из-за употребления слишком холодных блюд.

Может вызывать головную боль и гипертония, если перед ее возникновением человек съел блюдо с большим количеством соли.

Чтобы исключить опухоль мозга и другие опасные болезни, необходимо при возникновении после еды головной боли до тошноты, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

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