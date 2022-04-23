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4 часа назад

Ученые нашли связь между темпом ходьбы и скоростью старения

РИА "ФедералПресс"

В эксперименте приняли участие более 405 тысяч человек. Исследователи выяснили, что кончики хромосом клетки, теломеры, оказывают непосредственное влияние на скорость ходьбы. Чем быстрее идет человек, тем сильнее увеличивается длина теломер. При этом их размер считается одним из ключевых биомаркеров возраста вне зависимости от его хронологического значения. В результате было установлено, что быстрая ходьба снижает старение в среднем на 16 лет. По мнению ученых, если человек склонен к медленному шагу, то это может говорить о повышенном риске развития хронических заболеваний. В связи с этим специалисты рекомендуют хотя бы несколько минут в день стараться ходить быстрым шагом. Результаты исследования опубликованы в Science Daily. Ранее «ФедералПресс» сообщал, что врач-дерматолог объяснила, как победить акне. Специалист напомнила о важности грамотного домашнего ухода за кожей. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / globallookpress.com

Найдена связь между темпом ходьбы и скоростью старения
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
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