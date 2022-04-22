Нарколог перечислил снижающие тягу к алкоголю продукты

Психиатр-нарколог Евгений Рысин отметил, что человек, у которого есть проблемы с алкоголем, никогда не должен быть голодным и перечислил снижающие тягу к спиртному продукты. В беседе с изданием «Доктор Питер» он заявил, что шоколад, бананы или кофе могут помочь не выпить лишнего.

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«Человек зависимый, избегающий употребления спиртного (находящийся в ремиссии), легко меняет предмет своей зависимости на некоторые пищевые продукты, например шоколад, бананы, кофе и так далее»,

— уточнил нарколог. Также врач обратил внимание на то, что диетическое питание и белковая пища также способны снизить тягу к алкоголю.

Рысин отметил, что у злоупотребляющего алкоголем человека страдают все внутренние органы, но больше всего — печень. Именно поэтому , по его словам, очень важно не только правильно выбрать медикаментозное лечение, но и подобрать диетическое питание с упором на белки.