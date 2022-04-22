Что происходит с телом, когда вы едите лук

Издание Eat this, not that перечислило, что может происходить с телом после того, как вы съедите лук.

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Во-первых, у вас может повыситься газообразование. Лук содержит фруктозу, а когда бактерии в кишечнике расщепляют её, это приводит к появлению газов. Во-вторых, может случиться кислотный рефлюкс. При нём происходит обратный отток кислоты из желудка в пищевод. Из-за этого может наблюдаться и отрыжка.

При этом всем лук способен улучшить здоровье кишечника. Этот продукт богат пребиотиками. А ещё регулярное употребление лука может поддержать здоровье сердца, так как в нём много антиоксидантов.