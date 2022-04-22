Когда потеря воды в организме становится крайне опасной

Все биохимические процессы в теле человека происходят только в воде, поэтому она так важна, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова. Специалист отметила, что больше всего люди теряют жидкости во время болезни.

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Врач Павлова напомнила: чтобы хорошо себя чувствовать, быть здоровым и жить долго, необходимо соблюдать баланс между тем, сколько пришло воды, и тем, сколько вышло.

В день взрослый человек с нормальной массой тела должен употреблять не менее двух литров воды. При этом во время болезни количество выпиваемой жидкости должно быть кратно увеличено.

«При повышении температуры тела на 1 градус неосязаемые потери (с дыханием и через кожу. – Прим. ред.) повышаются на 500 мл в сутки. Это существенно. Получается, что в среднем мы теряем от 2300 до 3100 жидкости в сутки»,

– пояснила Павлова в своем телеграм-канале.

Врач отметила, что самое большое количество воды – от 500 до 1700 мл в сутки – поступает извне с напитками. Еще 800–1000 мл жидкости мы получаем с продуктами и в готовых блюдах.