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1 час назад

Ученые нашли метод борьбы с желанием съесть чего-нибудь жирного

Ferra.ru

Новое исследование изучило, как физические упражнения могут уменьшить тягу к жирной пище, продемонстрировав на грызунах, как приступы высокоинтенсивной активности могут приглушить эти тенденции и способствовать более здоровому питанию.

Ученые нашли метод борьбы с желанием съесть чего-нибудь жирного
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследование, проведенное учеными из Университета штата Вашингтон, посвящено так называемой "инкубации влечения", которая заключается в том, что чем дольше нам в чем-то отказывают, тем сильнее мы этого жаждем. В контексте диеты это означает, что чем дольше мы продолжаем есть капусту и сельдерей, тем сильнее нам хочется мороженого и картофеля фри.

Ученые задались целью изучить потенциал физических упражнений, помогающих нам игнорировать сигналы, которые могут привести к нездоровому питанию. Это может быть реклама вредной еды, которая “заставляет” сделать заказ. Для этого команда обучила крыс нажимать на рычаг, который издавал звуковой сигнал, зажигал лампочку и давал крысам доступ к гранулам пищи с высоким содержанием жира.

Крыс посадили на 30-дневную диету без доступа к гранулам и разделили на две группы: одну заставили регулярно заниматься высокоинтенсивным бегом на беговой дорожке, а другую оставили заниматься своей обычной деятельностью. После окончания диеты крысам снова дали доступ к рычагу, но на этот раз он не выдавал гранулы при нажатии, а только включал свет и подавал звуковой сигнал.

Оказалось, что группа крыс, не занимавшаяся физическими упражнениями, нажимала на рычаг значительно чаще, чем группа, занимавшаяся физическими упражнениями, что свидетельствует о том, что дополнительная физическая активность подавила их тягу к высококалорийной пище.

Полученные результаты открывают некоторые интересные возможности, но ученые подчеркивают, что исследование на грызунах все еще находится на ранней стадии.

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