Диспансерное наблюдение меняют в России

Новый приказ министерства здравоохранения меняет порядок диспансерного наблюдения взрослых в России, сообщает ИА DEITA.RU. Ведомство уже опубликовало новый документ.

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Согласно документу, диспансерное наблюдение будут проводить терапевты и узконаправленные медики, а также фельдшеры. Если необходимого специалиста не будет в организации, то терапевт должен будет организовать прием у него, в ход может пойти даже телемедицина.

Под присмотр же теперь попадут граждане с хроническими заболеваниями и высоким риском сердечного заболевания. Охват граждан должен составить 70%, а пенсионеров – 90%.

Также на наблюдение отправят пациентов страдающих от хронических заболеваний или тех, кто восстанавливается после болезни.

Наблюдение за пациентом врач должен будет установить в течение трех дней после установления заболевания.