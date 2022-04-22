Диспансерное наблюдение меняют в России

Новый приказ министерства здравоохранения меняет порядок диспансерного наблюдения взрослых в России, сообщает ИА DEITA.RU. Ведомство уже опубликовало новый документ.
Согласно документу, диспансерное наблюдение будут проводить терапевты и узконаправленные медики, а также фельдшеры. Если необходимого специалиста не будет в организации, то терапевт должен будет организовать прием у него, в ход может пойти даже телемедицина.
Под присмотр же теперь попадут граждане с хроническими заболеваниями и высоким риском сердечного заболевания. Охват граждан должен составить 70%, а пенсионеров – 90%.
Также на наблюдение отправят пациентов страдающих от хронических заболеваний или тех, кто восстанавливается после болезни.
Наблюдение за пациентом врач должен будет установить в течение трех дней после установления заболевания.
Напомним, что в России граждан призывают проходить диспансеризацию каждые три года.