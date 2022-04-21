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1 час назад

Врач рассказала о смертельной опасности правильного питания

Ferra.ru

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности увлечения правильным питанием. Если оно превращается в культ, то может привести к тяжёлым последствиям, вплоть до летального исхода.

Врач рассказала об опасности правильного питания
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам врача, это явление называется орторексия — в первую очередь психологический фактор. Правильное питание превращается в самоцель и становится одержимостью. Последствия такие же, как при анорексии: гормональный сбой, ослабление и деградация защитных функций. Всё это может привести к летальному исходу.

«Пищевая паранойя заключается в том, что человек превращает правильное питание в некий культ и главную цель своей жизни», — отметила врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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