Врач рассказала об опасности правильного питания

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности увлечения правильным питанием. Если оно превращается в культ, то может привести к тяжёлым последствиям, вплоть до летального исхода.

По словам врача, это явление называется орторексия — в первую очередь психологический фактор. Правильное питание превращается в самоцель и становится одержимостью. Последствия такие же, как при анорексии: гормональный сбой, ослабление и деградация защитных функций. Всё это может привести к летальному исходу.