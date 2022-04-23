Как сохранить здоровье сердца к 50 годам

С возрастом наш организм изнашивается, особенно это касается сердца, которое не прекращает своей работы ни на секунду. Сердце — четырехкамерный мышечный насос, в среднем весит 300 граммов, за сутки оно сокращается около 100 000 раз. "Рамблер" поговорил с кардиологом Анной Кучиной и выяснил, можно ли сохранить сердце здоровым.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Сердечно-сосудистые заболевания длятся долго, на начальной стадии почти без симптомов. Лишь 25% больных умирают внезапно, остальные живут долго при адекватном лечении.

Видео дня

По словам кардиолога, существуют нас немодифицируемые факторы риска осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, то есть те, на которые мы не можем повлиять, это пол, возраст, генетика и сопутствующие заболевания.

При этом есть и модифицируемые факторы риска, на которые мы можем повлиять. Модифицируемые факторы риска включают в себя поведенческие и социальные факторы риска — это нездоровое питание, курение, алкоголь, гиподинамия и низкий образовательный статус.

Также к модифицируемым факторам риска относятся биологические показатели — это уровень артериального давления, уровень сахара в крови, дислипидемия.

"Самый простой и в то же время сложный способ сохранить здоровье сердца к 50 годам – это повлиять на модифицируемые факторы риска осложнения сердечно-сосудистых заболеваний. А именно бросить курить, снизить потребление алкоголя, правильно питаться, заниматься физической нагрузкой, следить за уровнем своего артериального давления, глюкозы в крови, за уровнем холестерина и липопротеидов низкой плотности".

Кучина Анна Юрьевна Врач-кардиолог, терапевт, функциональный диагност

Под правильным питанием врачи подразумевают не соблюдение жесткой диеты, а разнообразие рациона. Человек должен употреблять мясо, рыбу, овощи, крупы, хлеб из цельного зерна, растительные масла, меньше жиров и сладостей и следить за своим весом.

Не менее важно побольше двигаться, особенно на свежем воздухе. Например, проходить быстрым шагом от трех километров в день. Активно следить за анализами можно начинать после сорока лет, если нет никаких дополнительных жалоб.