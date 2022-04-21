Выявлена связь между темпом ходьбы и старением

Ученые из Лестерского университета в Великобритании выяснили, что быстрая ходьба снижает биологический возраст человека на 16 лет. Об этом пишет «Хайтек+».

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Специалисты проанализировали влияние ходьбы на длину теломер — наконечников хромосом, защищающих ее от повреждений. При каждом делении клетки теломеры становятся короче. Их длина считается биомаркером биологического возраста.

Исследование при участии более 405 тысяч человек среднего возраста показало, что быстрая ходьба связана с более длинными теломерами независимо от количества физической активности. В частности, выяснилось, что быстрая ходьба снижает биологический возраст на 16 лет.

По словам авторов работы, медленная скорость ходьбы указывают на повышенный риск хронических заболеваний и быстрого старения. Ученые рекомендуют хотя бы в течение нескольких минут ходить быстрее, чем обычно.