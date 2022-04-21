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7 минут назад

Выявлена связь между темпом ходьбы и старением

Medical Note

Ученые из Лестерского университета в Великобритании выяснили, что быстрая ходьба снижает биологический возраст человека на 16 лет. Об этом пишет «Хайтек+».

Выявлена связь между темпом ходьбы и старением
Фото: Medical NoteMedical Note

Специалисты проанализировали влияние ходьбы на длину теломер — наконечников хромосом, защищающих ее от повреждений. При каждом делении клетки теломеры становятся короче. Их длина считается биомаркером биологического возраста.

Исследование при участии более 405 тысяч человек среднего возраста показало, что быстрая ходьба связана с более длинными теломерами независимо от количества физической активности. В частности, выяснилось, что быстрая ходьба снижает биологический возраст на 16 лет.

По словам авторов работы, медленная скорость ходьбы указывают на повышенный риск хронических заболеваний и быстрого старения. Ученые рекомендуют хотя бы в течение нескольких минут ходить быстрее, чем обычно.

Предыдущее исследование показало, что у людей, которые проходят хотя бы две тысячи шагов в день, уровень смертности на 32% ниже по сравнению с теми, кто мало двигается.

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