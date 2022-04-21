Врач назвал пять способов замедлить старение после 50 лет

Врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, какие привычки должны сформироваться у человека, чтобы в любом возрасте чувствовать себя молодым и здоровым.

Фото: Кадр из фильма "Молодость" Кадр из фильма "Молодость"

Пять способов, которые помогут замедлить старение после 50 лет, специалист назвал в разговоре с Inforeactor.

Прежде всего сон. Спать нужно столько, сколько требует организм, у всех свои особенности, отметил врач. На втором месте — питание. Если питаться несбалансированно, то у человека нарушается обмен веществ, что приводит к преждевременному старению за счёт зашлакованности толстой кишки.

Третье — вода: очень важно пить чистую воду, но это может быть и зелёный чай.

Активный образ жизни продлевает жизнь, а морской отдых укрепляет иммунитет на целый год, подытожил Зайцев.