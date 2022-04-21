Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+18° в 
USD 75.00EUR 81.22
Войти в почту
1 час назад

Врач Зайцев назвал пять способов замедлить старение после 50 лет

RT на русском

Врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, какие привычки должны сформироваться у человека, чтобы в любом возрасте чувствовать себя молодым и здоровым.

Врач назвал пять способов замедлить старение после 50 лет
Фото: Кадр из фильма "Молодость"Кадр из фильма "Молодость"

Пять способов, которые помогут замедлить старение после 50 лет, специалист назвал в разговоре с Inforeactor.

Прежде всего сон. Спать нужно столько, сколько требует организм, у всех свои особенности, отметил врач. На втором месте — питание. Если питаться несбалансированно, то у человека нарушается обмен веществ, что приводит к преждевременному старению за счёт зашлакованности толстой кишки.

Третье — вода: очень важно пить чистую воду, но это может быть и зелёный чай.

Активный образ жизни продлевает жизнь, а морской отдых укрепляет иммунитет на целый год, подытожил Зайцев.

Ранее невролог Игорь Вознюк в беседе с Nation News напомнил о важности своевременной диагностики для профилактики болезни Альцгеймера.

ЗОЖ,Владимир Зайцев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители